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Житель Владивостока осужден за попытку дать взятку полицейскому

Житель Владивостока осужден за попытку дать взятку полицейскому

Гражданин М. действовал в интересах своего земляка, который был задержан сотрудниками полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Осознавая, что ему грозит принудительное выдворение за территорию Российской Федерации, прибывший на место составления протокола фигурант решил дать взятку сотруднику полиции в размере 12 тысяч рублей, чтобы не привлекать его знакомого к административной ответственности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, довести свой преступный умысел до конца взяткодатель не смог, так как его действия были пресечены должностным лицом, которого он пытался подкупить.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, приговорив его за содеянное к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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