Во Владивостоке руководитель строительной компании задолжал по налогам почти 10 млн рублей
Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель строительной компании, обвиняемый в сокрытии от налогов почти 10 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на К.. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере).
Когда фигурант являлся генеральным директором ООО «Гидротехника», у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере 9 млн 918 тыс. рублей, в результате чего на расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на списание в принудительном порядке поступивших денег для взыскания недоимок.
Не желая оплачивать указанные платежи, фигурант подписал письма-поручения в адрес завода (который должен был его компании денежные средства) о перечислении средств на расчетные счета иных, подконтрольных ему фирм.
В результате были сокрыты от взыскания почти 10 млн рублей. Вину в предъявленном обвинении фигурант признал полностью. Ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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