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Во Владивостоке руководитель строительной компании задолжал по налогам почти 10 млн рублей

Во Владивостоке руководитель строительной компании задолжал по налогам почти 10 млн рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель строительной компании, обвиняемый в сокрытии от налогов почти 10 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на К.. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере).

Когда фигурант являлся генеральным директором ООО «Гидротехника», у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере 9 млн 918 тыс. рублей, в результате чего на расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на списание в принудительном порядке поступивших денег для взыскания недоимок.

Не желая оплачивать указанные платежи, фигурант подписал письма-поручения в адрес завода (который должен был его компании денежные средства) о перечислении средств на расчетные счета иных, подконтрольных ему фирм.

В результате были сокрыты от взыскания почти 10 млн рублей. Вину в предъявленном обвинении фигурант признал полностью. Ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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