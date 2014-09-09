Представители старообрядческой общины в Приморье получают рабочие специальности

Трое жителей села Дерсу проходят обучение в Новопокровском филиале Кировского сельскохозяйственного технологического колледжа. Молодые люди – представители общины старообрядцев, обосновавшейся в Красноармейском районе, получают профессию тракториста. После обучения один из учеников, уже имеющий водительскую категорию В, при желании может получить категорию С. Двум другим предложат пройти дополнительное обучение по специальностям экскаваторщика и бульдозериста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, о содействии в профессиональном обучении представителей общины говорил на встрече со старообрядцами врио губернатора Андрей Тарасенко.

«Мы поможем вам с техникой, с решением других насущных проблем. Необходимо, чтобы вы обязательно прошли профессиональное обучение на базе центров занятости», – подчеркнул глава Приморья.

Напомним, профподготовка по востребованным на рынке труда специальностям проходит на средства краевого бюджета. С начала года на эти цели израсходовано 42,6 миллионов рублей. Направление получили более 3,5 тысяч приморцев.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в приоритете на профподготовку категории, которым сложно найти работу самостоятельно. Из общей численности безработных, получивших специальность по направлению центров занятости в этом году, более двух тысяч – женщины, воспитывающие детей, 119 граждан предпенсионного возраста, 62 инвалида.

Обучение проходит по 65 профессиям и программам, востребованным на региональном рынке труда. Это специальности, актуальные в сфере строительства, транспорта, медицинского обслуживания, торговли, общественного питания и в других отраслях.

Чтобы снизить напряженность на региональном рынке труда на переобучение безработных в краевом бюджете предусмотрели более 50 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]