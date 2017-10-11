Ещё пять лесных пожаров потушено в Приморье за сутки

В Кавалеровском, Михайловском, Партизанском, Чугуевском районах и Дальнегорске ликвидировано пять пожаров на площади почти 500 га. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сейчас продолжается тушение ещё 20 пожаров на площади около двух тысяч гектаров в семи муниципалитетах.

Площадь локализованных очагов огня составляет почти 600 гектаров, в тушении пожаров принимает участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

В Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

Только за вчерашний день выявлено 27 нарушителей, к административной ответственности уже привлечено более 12 человек и одно должностное лицо, сумма штрафов превысила 30 тысяч рублей.

Напомним по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса. За сутки 41 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло три новых пожара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]