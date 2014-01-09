Главу департамента гражданской защиты Приморского края отправили в отставку

Глава департамент гражданской защиты администрации Приморского края Валентин Басаргин уволен по собственному желанию. Он возглавлял ведомство с 2013 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]