День народного единства отметят во Владивостоке
4 ноября во Владивостоке отметят День народного единства.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в 11 часов около памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов соберется общественность, чтобы отметить 50-летие открытия этого мемориала.
В 12 часов у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная набережная, 6) начнётся митинг в честь Дня народного единства, в котором примут участие ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты и другие представители общественности.
В 13 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани стартует творческая программа «В единстве наша сила». На сцену выйдут вокальные коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» – «Дети войны», «Русская песня», «Улыбка», «Юность», «Серпантин», «Горлица», а также чтецы детского клубного формирования «Эстафета памяти».
В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Край берёзовый», «Русские праздники», «Новое поколение», «На всю планету Земля», «Москва златоглавая» и другие тематические песни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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