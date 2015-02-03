5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

5 ноября ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, учрежденный Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 70/203 от 22 декабря 2015 года.

Как рассказали в пресс-службе Примгидромета, термин «цунами» переводится с японского как «большая волна в гавани». Чаще всего волны цунами имеют высоту 2-4 метра, однако за счёт гигантской скорости распространения и переносимой энергии крайне опасны для людей, находящихся на берегу моря. Цунами высотой более 10 метров наблюдаются сравнительно редко, но при этом имеют катастрофические последствия.

В нашей стране первая Система предупреждения о цунами была создана после катастрофического цунами 1952 года, полностью разрушившего город Северо-Курильск на острове Парамушир Курильской гряды. В то время наблюдения за уровнем моря осуществлялись визуально, а предупреждения передавались по телеграфу и по радиосвязи.

В 2006-2013 годах осуществлялась модернизация российской Системы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке, создан оперативный сайт rtws.ru. Ныне действующая Система в значительной степени автоматизирована, при этом дежурные смены осуществляют круглосуточный контроль исправности оборудования и выпуск сообщений в случае возникновении угрозы цунами или при её отмене.

За период 2006-2016 годы зафиксированы несколько случаев перевода Системы в состояние повышенной готовности с учащенными наблюдениями за уровнем моря, однако реальной угрозы российскому побережью за указанный период не возникало.

В 2017 году территориальные управления Росгидромета в Камчатском и Приморском краях и Сахалинской области подготовили ряд мероприятий по распространению информации о цунами среди населения. В период 30 октября – 3 ноября во всех трёх регионах для школьников, курсантов кадетских школ и студентов проводятся экскурсии в центрах цунами УГМС Росгидромета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]