Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:53
  0

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Фото: Вода-Берег

5 ноября ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, учрежденный Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 70/203 от 22 декабря 2015 года.

Как рассказали в пресс-службе Примгидромета, термин «цунами» переводится с японского как «большая волна в гавани». Чаще всего волны цунами имеют высоту 2-4 метра, однако за счёт гигантской скорости распространения и переносимой энергии крайне опасны для людей, находящихся на берегу моря. Цунами высотой более 10 метров наблюдаются сравнительно редко, но при этом имеют катастрофические последствия.

В нашей стране первая Система предупреждения о цунами была создана после катастрофического цунами 1952 года, полностью разрушившего город Северо-Курильск на острове Парамушир Курильской гряды. В то время наблюдения за уровнем моря осуществлялись визуально, а предупреждения передавались по телеграфу и по радиосвязи.

В 2006-2013 годах осуществлялась модернизация российской Системы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке, создан оперативный сайт rtws.ru. Ныне действующая Система в значительной степени автоматизирована, при этом дежурные смены осуществляют круглосуточный контроль исправности оборудования и выпуск сообщений в случае возникновении угрозы цунами или при её отмене.

За период 2006-2016 годы зафиксированы несколько случаев перевода Системы в состояние повышенной готовности с учащенными наблюдениями за уровнем моря, однако реальной угрозы российскому побережью за указанный период не возникало.

В 2017 году территориальные управления Росгидромета в Камчатском и Приморском краях и Сахалинской области подготовили ряд мероприятий по распространению информации о цунами среди населения. В период 30 октября – 3 ноября во всех трёх регионах для школьников, курсантов кадетских школ и студентов проводятся экскурсии в центрах цунами УГМС Росгидромета.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря