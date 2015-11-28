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Анонс на 5 ноября

5 ноября г. Владивосток, СК «Академия бокса» (ул. Кизлярская, 7). Турнир по боксу «Открытый ринг» среди начинающих. Начало в 11.00.

5 ноября г. Владивосток, КСК «Фаворит». Первенство г. Владивостока по конному спорту. 

5 ноября г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Чемпионат и Первенство Приморского края по тхэквондо (МФТ). Начало в 09.30.

5-6 ноября с. Покровка, с/к «Олимпиец» (ул. Карла Маркса, 65а). Кубок Приморского края по всестилевому каратэ. Начало в 10.00.

5 ноября в 10.00 во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30б) состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Путь к победе».

5 ноября — Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

5 ноября — День военного разведчика в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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