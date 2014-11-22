Анонс на 7 ноября

7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.

7 ноября во Владивостоке в 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции пройдет демонстрация и митинг. Сбор всех желающих пройдет в 16.00 на остановке Дальзавод. Начало митинга в 17.00 на площади Борцов за власть Советов.

7 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Рязань» Рязань. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

7 ноября — День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]