Анонс на 7 ноября
7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.
7 ноября во Владивостоке в 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции пройдет демонстрация и митинг. Сбор всех желающих пройдет в 16.00 на остановке Дальзавод. Начало митинга в 17.00 на площади Борцов за власть Советов.
7 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Рязань» Рязань. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
7 ноября — День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
06.11.2016 Анонс на 7 ноября
-
09.11.2016 Анонс на 10 ноября
-
06.11.2015 Анонс на 7 ноября
-
04.11.2017 Анонс на 5 ноября
-
18.11.2015 Анонс на 19 ноября
-
22.11.2014 Анонс на 23 ноября
Добавить комментарий