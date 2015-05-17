Открытый Кубок города по рукопашному бою пройдет во Владивостоке
4 ноября во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый Кубок города по рукопашному бою. Организатором соревнований выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. Вход для зрителей свободный, начало в 9 часов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, спортивный сезон идет полным ходом. Бойцы готовы к соревнованиям и покажут много интересных поединков. В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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