Открытый Кубок города по рукопашному бою пройдет во Владивостоке

4 ноября во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый Кубок города по рукопашному бою. Организатором соревнований выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. Вход для зрителей свободный, начало в 9 часов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, спортивный сезон идет полным ходом. Бойцы готовы к соревнованиям и покажут много интересных поединков. В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]