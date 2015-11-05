Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:30
  0

Анонс на 6 ноября

6 ноября в ДВФУ — финал конкурса «Краса студенчества России».

6-8 ноября г. Владивосток, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 4а). Первенство Приморского края по баскетболу среди команд юношей и девушек 2001-2003 гг.р.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

6 ноября - празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря