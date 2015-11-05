Анонс на 6 ноября

6 ноября в ДВФУ — финал конкурса «Краса студенчества России».

6-8 ноября г. Владивосток, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 4а). Первенство Приморского края по баскетболу среди команд юношей и девушек 2001-2003 гг.р.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

6 ноября - празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]