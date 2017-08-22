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Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу

Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу

Фото: Администрация ПК

Электронная виза, введенная в Свободном порту Владивосток и действующая пока только на территории Приморья, продолжает привлекать на Дальний Восток граждан из разных стран мира. На сегодняшний день право познакомиться с Россией с помощью упрощенного визового режима оформили уже более четырех тысяч человек.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего путешественникам выдано 4035 электронных документов, большая часть из которых по-прежнему принадлежит гражданам Китая и Японии. Жители этих же государств продолжают лидировать среди тех, кто уже воспользовался новым механизмом.

«На данный момент Приморье с помощью электронной визы посетили почти 1400 китайцев и более 900 японцев. Всего с начала действия преференции в регион по новой схеме въехали почти 2500 иностранцев», – рассказали специалисты.

По их словам, среди тех, кто также уже побывал в крае – граждане Сингапура (48), Индии (15 человек), Северной Кореи (6), Саудовской Аравии (5), Ирана (3), ОАЭ (3), Турции(2), Алжира (1), Мексики (1) и Кувейта (1).

Примечательно, что не все путешественники прибыли в регион через международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев – 13 японцев и один китаец – въехали в край через морской терминал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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