Неизвестный художник в Уссурийске вместо холста использовал грязный грузовик
Необычный грузовик появился несколько недель назад в Уссурийске. На машине, покрытой толстым слоем пыли, неизвестный художник нарисовал картину, настоящее произведение искусства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети. Комментарии не заставили себя долго ждать:
lisiya.mordaСлава Велесе ...
mahogany.0011Храни зверей и лес, могучий бог Велес!
der.sergНаконец то что-то достойное, а не корявое "помой меня"!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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