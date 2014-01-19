Неизвестный художник в Уссурийске вместо холста использовал грязный грузовик

Необычный грузовик появился несколько недель назад в Уссурийске. На машине, покрытой толстым слоем пыли, неизвестный художник нарисовал картину, настоящее произведение искусства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети. Комментарии не заставили себя долго ждать:

lisiya.mordaСлава Велесе ...

mahogany.0011Храни зверей и лес, могучий бог Велес!

der.sergНаконец то что-то достойное, а не корявое "помой меня"!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]