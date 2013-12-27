Пума поселится в приморском сафари-парке

Пума, или американский лев, живёт в природе в Америке. Как сообщил директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, в начале июля 2017 года в Самарском зоопарке родился малыш пумы. Котёнок-мальчик ручной, с ним регулярно гуляют на поводке. Четырёхмесячного американского льва отправляют самолётом из Самарского зоопарка в приморский сафари-парк 3 ноября 2017 года.

Почти два года приморский сафари-парк осваивает новый участок (7 гектаров), расположенный в трёхстах метрах от основной территории. Здесь не будет регулярных экскурсий, здесь посетители будут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края на новом участке будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды, в частности, кошки.

4 ноября 2017 года на новый участок поступает первый интересный обитатель – пума, или американский лев. Как и положено, месяц котёнок будет в карантине, - сказал Дмитрий Мезенцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]