Бывший работник исправительной колонии похитил бульдозер и экскаватор
В Приморье бывший сотрудник ИК-22 приговорен судом к реальному сроку, также он лишен специального звания.
Партизанский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику ФБУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он осужден за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Как сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант совершил преступление, когда занимал должность начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Используя свое служебное положение, ему удалось похитить бульдозер и экскаватор, принадлежавшее исправительному учреждению. Запчасти разобранной техники он сдал в пункт приема металлолома, получив за это 300 тысяч рублей.
Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе, государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, военной службе и правоохранительной службе на срок 2 года. Кроме того, осужденный лишен специального звания – майора внутренней службы.
Заявленный гражданский иск по уголовному делу о взыскании с подсудимого свыше 300 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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