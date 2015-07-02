В центре Владивостока в День народного единства ограничат движение автотранспорта
4 ноября с 09.45 до 12.00 в связи с празднованием Дня народного единства, в целях безопасности граждан, будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Верхнепортовая: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутская (железнодорожный вокзал);
- по улице Алеутская: от дома № 2 по улице Алеутская до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 67 по улице Светланская.
Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Посьетская, 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Алеутская, Набережная, Бестужева, Станюковича.
Кроме того, 4 ноября будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений.
Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: 4 ноября с 8.00 до 13.13 движение на вышеперечисленных участках дорог будет ограничено.
На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика; быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.11.2017 4 ноября во Владивостоке перекроют автодвижение
-
30.06.2017 В центре Владивостока ограничат движение транспорта
-
03.05.2017 Вечером 3 мая во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
-
14.04.2017 Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта во время пасхального Крестного хода
-
03.07.2015 На центральных улицах Владивостока будет временно ограничено движение транспорта (Схема)
-
02.07.2015 ГИБДД Владивостока предупреждает о временном ограничении парковки и движения автотранспорта
Добавить комментарий