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В центре Владивостока в День народного единства ограничат движение автотранспорта

В центре Владивостока в День народного единства ограничат движение автотранспорта

Фото: Ruinformer

4 ноября с 09.45 до 12.00 в связи с празднованием Дня народного единства, в целях безопасности граждан,  будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Верхнепортовая: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутская (железнодорожный вокзал);

- по улице Алеутская: от дома № 2 по улице Алеутская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 67 по улице Светланская.   

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Посьетская, 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Алеутская, Набережная, Бестужева, Станюковича.  

Кроме того, 4 ноября будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: 4 ноября с 8.00 до 13.13 движение на вышеперечисленных участках дорог будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.  Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика; быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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