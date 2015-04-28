Жителей Приморья призывают быть бдительными во время празднования Дня народного единства

Жителей краевой столицы во время проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня народного единства, просят быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы и граждан в общественных местах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, чтобы обеспечить безопасность и в целях борьбы с террористической угрозой, а также недопущения актов вандализма, при различных подозрительных предметов необходимо сразу же звонить в дежурные службы УМВД и города по следующим телефонам:

- Управление МВД России по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 44, телефоны 222-42-87, 249-04-91,

- Управление МВД России по г. Владивостоку, «Телефон доверия» 265-52-99, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д. 24, телефоны 265-53-40, 265-53-41,

- Отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Владивостоку (Ленинский район) г. Владивосток, ул. Махалина, д. 3а, тел. 226-71-71,

- Отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Владивостоку (Первомайский район), г. Владивосток, ул. Киевская, д. 8, тел 227-65-63,

- Отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Владивостоку (Первореченский район), г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 30, тел. 240-38-65

- Отдел полиции №4 Управления МВД России по г.Владивостоку (Фрунзенский район), г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 46, тел.265-53-41, - Отдел полиции №5 Управления МВД России по г. Владивостоку (Советский район), г. Владивосток, ул. Узбекская, д. 15а, тел. 232-05-34, 232-05-26,

- Отдел полиции №6 Управления МВД России по г .Владивостоку (Океанский район), г. Владивосток, ул. Маковского, д. 203, тел. 238-80-03, - Отдел полиции №9 Управления МВД России по г. Владивостоку (о.Русский), г. Владивосток, нп. Русский, пос. Аякс, д. 20, тел. 249-09-27,

- Пункт полиции №10 Управления МВД России по г. Владивостоку (п. Трудовской), г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 66, тел. 238-13-76,

Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока, тел. 222-23-33,

Единая служба спасения, тел. 112,

Пожарная охрана 01, с сотового 010,

Скорая медицинская помощь 03, с сотового 030,

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю 239-99-99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]