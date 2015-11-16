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Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока

Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока

Фото: Администрация г. Владивостока

В воскресенье, 5 ноября, во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30б) состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Путь к победе». Спортивный праздник пройдет в формате турнира по восточному боевому единоборству джиу-джитсу в дисциплине ne-waza (борьба).

Как рассказали в федерации джиу-джитсу, свое мастерство, ловкость и силу в этот день продемонстрируют порядка 170 юных спортсменов и спортсменок отделения джиу-джитсу СДЮСШ единоборств Владивостока. Поединки будут проходить в возрастных категориях от 6 до 15 лет.

Спортивные состязания организованы Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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