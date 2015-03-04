Ценный лес на $4 млн вывезен из Приморья в Китай
Уголовное дело возбуждено в Приморье о невозврате крупной суммы в валюте за поставленный в Китай лес ценных пород, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и Дальневосточную оперативную таможню.
По внешнеторговому контракту, заключенному между приморской и суйфэньхэской компаниями, в Китай в 2016 году было отправлено лесоматериалов на сумму почти $4 млн (262,5 млн рублей). В то же время на счет российского компаньона поступило только $40 тыс., то есть 1% от причитающейся суммы. При этом, уточняет ведомство, продавец никаких действий по возврату денег не предпринимал.
По данным ДВОТ, компания-экспортер зарегистрирована на подставное лицо. Ее гендиректор никакого отношения к оформлению и подписанию документов не имеет, то есть, и внешнеторговый контракт, и дополнения к нему являются фиктивными.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере за поставленный товар — лес и лесоматериалы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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