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В УМВД официально опровергли отставку генерал-майора полиции Николая Афанасьева

В УМВД официально опровергли отставку генерал-майора полиции Николая Афанасьева

Фото: Приморье24

Начальник УМВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев вышел из отпуска и продолжает исполнять рабочие обязанности. В пресс-службе ведомства опровергли информацию о его увольнении.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально опровергла информацию об отставке генерал-майора полиции Николая Афанасьева. В ведомстве отметили, что до 2 ноября он находился в отпуске, теперь он снова на рабочем месте и продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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