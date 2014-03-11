В УМВД официально опровергли отставку генерал-майора полиции Николая Афанасьева
Начальник УМВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев вышел из отпуска и продолжает исполнять рабочие обязанности. В пресс-службе ведомства опровергли информацию о его увольнении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально опровергла информацию об отставке генерал-майора полиции Николая Афанасьева. В ведомстве отметили, что до 2 ноября он находился в отпуске, теперь он снова на рабочем месте и продолжает исполнять свои рабочие обязанности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
27.03.2017 Глава УМВД Приморья ответит на вопросы жителей Партизанского района
-
17.07.2015 Начальник ГУОООП МВД России генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев провел расширенную коллегию по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморью
-
13.07.2015 Руководитель УМВД Приморья встретился с ветеранами органов внутренних дел
-
10.04.2015 Игорь Хайбулов назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Приморскому краю
-
08.11.2014 Начальнику УМВД Приморья присвоено специальное звание генерал-майор полиции
-
11.03.2014 Арестован начальник Сахалинской полиции Владислав Белоцерковский
Добавить комментарий