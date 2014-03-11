В УМВД официально опровергли отставку генерал-майора полиции Николая Афанасьева

Начальник УМВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев вышел из отпуска и продолжает исполнять рабочие обязанности. В пресс-службе ведомства опровергли информацию о его увольнении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально опровергла информацию об отставке генерал-майора полиции Николая Афанасьева. В ведомстве отметили, что до 2 ноября он находился в отпуске, теперь он снова на рабочем месте и продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]