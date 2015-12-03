Дети подожгли автомобиль в Приморье
2 ноября в Большой Камне дети, играя в пожарных, подожгли припаркованный возле торгового центра "Славянский" автомобиль "Жигули", сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.
По информации очевидцев, автомобиль стоял без движения на парковке около трех лет. О хозяне машины ничего не известно.
Машина выгорела дотла.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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