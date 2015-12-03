Дети подожгли автомобиль в Приморье

2 ноября в Большой Камне дети, играя в пожарных, подожгли припаркованный возле торгового центра "Славянский" автомобиль "Жигули", сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.

По информации очевидцев, автомобиль стоял без движения на парковке около трех лет. О хозяне машины ничего не известно.

Машина выгорела дотла.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]