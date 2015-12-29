Пекинская опера впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра

4 и 5 ноября в 17.00 в Большом зале Приморской сцены состоятся выступления труппы Китайского государственного театра пекинской оперы. Легендарный коллектив впервые во Владивостоке дважды представит шедевр своего национального искусства — известный спектакль «Легенда о Белой Змее».

Как сообщает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, пекинская опера (цзинцзюй) — уникальный жанр традиционного китайского искусства, включённый ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Возникшая несколько столетий назад, к концу XIX века пекинская опера стала самой популярной театральной формой в Китае. За годы своего существования этот жанр превратился в сложный сплав различных музыкальных и театральных техник. Пекинская опера сочетает в себе пение в особой манере под национальную музыку, декламацию, пантомиму. Её исполнение идёт под аккомпанемент народных китайских струнных и ударных (тарелки, гонги, барабаны) инструментов.

Всемирное признание этот жанр получил благодаря деятельности Мэй Ланьфана — выдающегося артиста пекинской оперы, которые впервые вывез труппу на международные гастроли в Японию и США в 1920–30-х годах. После оглушительного успеха их выступлений спектакли пекинской оперы начали демонстрироваться по всему миру и превратились в один из символов культурного взаимодействия Востока и Запада.

В январе 1955 года Мэй Ланьфан основал Китайский государственный театр пекинской оперы, ставший одним из главных очагов сохранения и развития этого национального жанра. Труппа театра завоевала международное признание, посетив с гастролями более 50 стран на пяти континентах. В 2014 году с грандиозным успехом прошли выступления коллектива в честь 120-летия со дня рождения Мэй Ланьфана на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

На Приморской сцене во Владивостоке коллектив представит один из самых известных спектаклей в жанре пекинской оперы — «Легенду о Белой Змее», основанной на древних китайских преданиях. Это история любви, которой не страшны границы между миром людей и миром богов, полная мелодичного пения, утончённых танцев. Аутентичность постановке придают яркий грим актёров, танцы и необычная акробатика, а также красочно расшитые костюмы.

После выступлений во Владивостоке труппа Китайского государственного театра пекинской оперы отправится в Санкт-Петербург, где на исторической сцене Мариинского театра дважды представит спектакль «Женщины-генералы семьи Янг».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]