Турецкая курица с антибиотиками не попала на столы приморцев
Превышение уровня антибиотиков обнаружено в крупной партии куриного мяса, поступившего в Приморье из Турции. Ввоз мяса в РФ запрещен.
Превышение предельно допустимого уровня антибиотиков тетрациклиновой группы обнаружено в партии замороженного куриного мяса, поступившей в морской порт Владивостока из Турции. Масса партии составила более 23 тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
От поступившей партии мясопродукции инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы для лабораторного анализа. Проведенные испытания показали, что в поступившем мясе птицы предельно допустимый уровень лекарственного препарата доксициклин был превышен более чем в два раза.
Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, аллергию, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.
На основании результатов лабораторных исследований специалисты запретили ввоз груза в РФ. Согласно действующему законодательству продукция должна быть возвращена в страну-экспортер либо уничтожена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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