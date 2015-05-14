Турецкая курица с антибиотиками не попала на столы приморцев

Превышение уровня антибиотиков обнаружено в крупной партии куриного мяса, поступившего в Приморье из Турции. Ввоз мяса в РФ запрещен.

Превышение предельно допустимого уровня антибиотиков тетрациклиновой группы обнаружено в партии замороженного куриного мяса, поступившей в морской порт Владивостока из Турции. Масса партии составила более 23 тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

От поступившей партии мясопродукции инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы для лабораторного анализа. Проведенные испытания показали, что в поступившем мясе птицы предельно допустимый уровень лекарственного препарата доксициклин был превышен более чем в два раза.

Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, аллергию, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

На основании результатов лабораторных исследований специалисты запретили ввоз груза в РФ. Согласно действующему законодательству продукция должна быть возвращена в страну-экспортер либо уничтожена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]