Приморцы смогут посетить город-призрак

2 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет полеты из Владивостока в Ордос — крупнейший город-призрак Китая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на the-village.ru.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам в 22.30, на Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Город Ордос в Китае был основан 26 февраля 2001 года. По планам, здесь должно проживать около миллиона человек, однако район до сих пор практически не заселен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]