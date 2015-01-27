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Приморцы смогут посетить город-призрак

Приморцы смогут посетить город-призрак

Фото: The Bohemian Blog

2 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет полеты из Владивостока в Ордос — крупнейший город-призрак Китая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на the-village.ru.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам в 22.30, на Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Город Ордос в Китае был основан 26 февраля 2001 года. По планам, здесь должно проживать около миллиона человек, однако район до сих пор практически не заселен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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