Приморцы смогут посетить город-призрак
2 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет полеты из Владивостока в Ордос — крупнейший город-призрак Китая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на the-village.ru.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам в 22.30, на Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
Город Ордос в Китае был основан 26 февраля 2001 года. По планам, здесь должно проживать около миллиона человек, однако район до сих пор практически не заселен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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