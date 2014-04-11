Работает во Владивостоке и Гамбурге. Его имя известно в мировых научных кругах. И это в 29 лет. Над чем трудится приморский ученый Тихоокеанского института биоорганической химии Сергей Дышловой и чего хочет достичь?

В альма-матер теперь бывает не часто. Хотя именно лаборатории Тихоокеанского института биоорганической химии, признается Сергей Дышловой, ему дали старт в большую науку. Ежедневные многочасовые опыты — ради долгожданного открытия.

- Вот здесь находятся клетки глиобластомы — это рак мозга.

Так выглядит самая грозная болезнь XXI века — рак. Точнее, одна из его разновидностей. В живом организме убить злокачественные образования непросто. На это способны морские обитатели.

- Они защищаются от врагов тем, что накапливают ядовитые вещества. А, как говорил Парацельс, то, что в большом количестве — яд, в малом — лекарство.

А находятся они буквально за окном лаборатории.

Сергей Дышловой, научный сотрудник Лаборатории химии и морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН; сотрудник клиники Эппендорф, Германия: «Это в основном губки, они накапливают большое количество биологически активных веществ, которые могут быть лекарством. На втором месте — асцидии».

Сейчас Сергей испытывает природные соединения, которые подавляют рак. В Германии, в экспериментальных лабораториях клиники «Эппендорф». А всё новые вещества для опытов «добывают» приморские коллеги.

Шамил Афиятуллов, начальник лаборатории химии морских микроорганизмов ТИБОХ ДВ РАН: «В Советском союзе и в России мы — единственная лаборатория, которая занимается подобными исследованиями. Порядка двух—трех десятков новых соединений мы выделяем каждый год».

И годы испытаний дали плоды.

Сергей Дышловой, научный сотрудник лаборатории химии и морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН; сотрудник клиники «Эппендорф», Германия: «Мы выявили два вещества: одно — из морского огурца, другое — из губки Мадагаскара. Мы показали, что эти вещества способны в мышах уменьшать опухоль или тормозить ее рост. То есть у нас уже сейчас есть два кандидата».

Сергей Дышловой — уже в мировом топе успешных ученых. И это в 29 лет. Но победа случится только тогда, признается исследователь, когда химические испытания обернутся фармакологическим препаратом. Именно за этим пошел в науку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]