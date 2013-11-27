Центр инноваций лесного хозяйства открыт в Приморье

3 ноября в День празднования 60-летия Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске торжественно открыт Центр инноваций лесного хозяйства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Центр призван объединить все современные наработки в регионе, как система мониторинга «КЕДР», работу по борьбе с незаконными рубками, подходы по устойчивому комплексному лесопользованию в учебные программы и курсы для профессиональной среды. Также в задачи центра входит объединение инициатив школьников, абитуриентов, студентов по сохранению и изучению ценности лесов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]