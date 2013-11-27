Центр инноваций лесного хозяйства открыт в Приморье
3 ноября в День празднования 60-летия Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске торжественно открыт Центр инноваций лесного хозяйства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
Центр призван объединить все современные наработки в регионе, как система мониторинга «КЕДР», работу по борьбе с незаконными рубками, подходы по устойчивому комплексному лесопользованию в учебные программы и курсы для профессиональной среды. Также в задачи центра входит объединение инициатив школьников, абитуриентов, студентов по сохранению и изучению ценности лесов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
02.11.2017 Анонс на 3 ноября
-
21.05.2016 Более 125 гектаров леса высажено в Приморье
-
30.03.2016 Пожароопасный сезон открыт в 22 муниципалитетах Приморья
-
07.03.2016 Анонс на 8 марта
-
05.10.2015 Анонс на 6 октября
-
27.11.2013 Законопроект об обороте древесины принят в Приморье во втором чтении
Добавить комментарий