Новые леерные ограждения во Владивостоке вызывают возмущение горожан

В городе началась массовая установка леерного ограждения. Администрация города утверждает, что это делается для безопасности горожан. Однако, качество работ вызывает возмущение горожан. В частности, леерное ограждение на проспекте Красного Знамени - откроенно халтурная работа. Применена так называемая сварка "на соплях", трубы "прихвачены" на сварку в лишь в некоторых местах, полной обварки нет. В случае ДТП, если будет удар о леерное ограждение, последствия могут быть самые печальные, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]