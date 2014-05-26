Новые леерные ограждения во Владивостоке вызывают возмущение горожан
В городе началась массовая установка леерного ограждения. Администрация города утверждает, что это делается для безопасности горожан. Однако, качество работ вызывает возмущение горожан. В частности, леерное ограждение на проспекте Красного Знамени - откроенно халтурная работа. Применена так называемая сварка "на соплях", трубы "прихвачены" на сварку в лишь в некоторых местах, полной обварки нет. В случае ДТП, если будет удар о леерное ограждение, последствия могут быть самые печальные, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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