Новые месторождения полезных ископаемых будут разрабатывать в Приморье
Перспективную разработку новых месторождений полезных ископаемых на территории Приморья обсудили во время рабочей встречи в Москве врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко и руководитель «Росгеологии» Роман Панов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что регион сегодня очень заинтересован в разведке и освоении новых месторождений.
«Мы заинтересованы в добыче полезных ископаемых. «Восток-2», Лермонтовский ГОК – они практически выработаны. Нужна дальнейшая разведка и край готов подключиться к этому процессу», – обозначил Андрей Тарасенко.
Роман Панов отметил, что у Приморья большие перспективы в добыче золота, серебра, меди, молибдена, германия, редких земель, каолина, графита, каменного угля, цеолитов, титана.
Роман Панов также поддержал инициативу главы Приморья по доразведке базальтового месторождения для добычи андезитобазальтового щебня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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