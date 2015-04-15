Пожизненное лишение свободы и 24 года в тюрьме получили двое убийц во Владивостоке

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум мужчинам. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, 15 марта 2016 года в доме на улице Пятнадцатая во Владивостоке группа социально неблагополучных мужчин распивала спиртные напитки. Между собутыльниками возникла ссора, и один из участников застолья нанес несколько ударов ножом своему знакомому и убил его. Подсудимый признался в убийстве своему приятелю, однако разговор услышал посторонний им человек. Аналогичным способом злоумышленник расправился и с ним. Однако в доме оставалось еще три очевидца. Подсудимый вместе с приятелем решил скрыть следы преступления и избавиться от возможных очевидцев. Они подожгли дом, в котором в этот момент находилось трое спящих людей. После пожара только одному из оставшихся в доме удалось спастись, двое других погибли.

В зависимости от роли каждого суд назначил подсудимым длительные сроки лишения свободы, 24 года лишения свободы и пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колони строгого и особого режима соответственно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]