Администрация Владивостока: Игорь Пушкарёв ушёл в отставку с поста мэра Владивостока

3 ноября в кадровой службе администрации города зарегистрировано заявление главы города Владивостока Игоря Пушкарёва о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы г. Владивостока Алексей Литвинов.

Таким образом, Игорь Пушкарев руководил городом с 23 мая 2008 года до 3 ноября 2017 года, почти 9,5 лет.

«Вести: Приморье» приводит обращение, которое Игорь Пушкарев опубликовал в социальных сетях:

«18 мая 2008 года я был избран главой Владивостока и проработал на этом посту фактически восемь лет. Эти восемь лет стали для Владивостока переломным этапом развития. Сейчас я обращаюсь ко всем жителям города, особенно к тем, кто за меня голосовал, поддерживал и поддерживает меня в этот трудный период моей жизни. Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил какой Владивосток стал красивый и привлекательный».

«Благодаря решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, город получил возможность принять саммит АТЭС в 2012 году. Во время подготовки к форуму у нас появились сразу три моста, о которых мечтали ещё с момента основания города, множество дорожных развязок, новые набережные, скверы и даже целый университет. Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был «жемчужиной Дальнего Востока» и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить».

«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей».

«Принимая это решение, для меня было важно осознавать, что в Приморском крае наконец появился грамотный и ответственный руководитель, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона. Я лично знаком с Андреем Владимировичем Тарасенко и благодарен ему за сохранение преемственности в Администрации Владивостока и его позицию. В органах городского управления за эти теперь уже девять лет сформировалась грамотная, эффективная команда, многие члены которой, насколько мне известно, готовы продолжать трудиться на благо города».

В соответствии с действующим законодательством новый глава города Владивостока должен быть избран Думой города Владивостока по представлению конкурсной комиссии, сформированной ею на паритетных началах с Губернатором Приморского края, в течение ближайшего полугода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]