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Массовая авария произошла во Владивостоке

Массовая авария произошла во Владивостоке

Фото: dps__vl

Массовая авария произошла во Владивостоке   в районе дома номер 25 по улице Космонавтов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, экскаватор буксировал большегруз Hino. На подъёме в районе улицы Космонавтов, 25, порвался буксировочный трос, в результате неуправляемый большегруз покатился вниз. Первым сокрушительный удар получил Subaru Impreza, машина отлетела в Toyota Hiace, а сам Hino тем временем снес столб и стесав борт Hiace, двинулся дальше в Honda Fit, после чего большегруз снес новенькие леера, которые еще не успели покрыться грязью, и в завершение уничтожил Subaru Legacy.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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