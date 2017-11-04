Массовая авария произошла во Владивостоке в районе дома номер 25 по улице Космонавтов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, экскаватор буксировал большегруз Hino. На подъёме в районе улицы Космонавтов, 25, порвался буксировочный трос, в результате неуправляемый большегруз покатился вниз. Первым сокрушительный удар получил Subaru Impreza, машина отлетела в Toyota Hiace, а сам Hino тем временем снес столб и стесав борт Hiace, двинулся дальше в Honda Fit, после чего большегруз снес новенькие леера, которые еще не успели покрыться грязью, и в завершение уничтожил Subaru Legacy.

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) Ноя 3 2017 в 5:24 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]