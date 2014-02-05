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Житель Владивостока не расплатился за покупки в магазине и скрылся

Житель Владивостока не расплатился за покупки в магазине и скрылся

Фото: kriminal_primoriya

3 ноября во Владивостоке в магазине на улице 40 лет ВЛКСМ мужчина набрал продукции на 5000 рублей, пошел к продавцу и попытался расплатиться картой, но у него не получилось, тогда он сказал продавцу, что возьмет наличку в машине. Однако, выйдя из магазина и прихватив с собой пакет с сигаретами на сумму 3200 рублей, мужчина назад не вернулся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya.

По факту кражи продавец намерен обратиться в полицию.Житель Владивостока не расплатился за покупки в магазине и скрылся

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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