Бдительная жительница Уссурийска помогла полицейским поймать воров
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 39-летнего местного жителя о квартирной краже.
Установлено, что в вечером злоумышленники проникли в дом потерпевшего, разбив стеклопакет пластикового окна, и попытались вытащить имущество во двор. Подозреваемых заметила соседка потерпевшего и вызвала сотрудников полиции. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские задержали двух местных жителей 51 и 32 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество возвращено владельцу.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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