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Бдительная жительница Уссурийска помогла полицейским поймать воров

Бдительная жительница Уссурийска помогла полицейским поймать воров

Фото: новые-печатники.рф

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 39-летнего местного жителя о квартирной краже.

Установлено, что в вечером  злоумышленники проникли в дом потерпевшего, разбив стеклопакет пластикового окна, и попытались вытащить имущество во двор.  Подозреваемых заметила соседка потерпевшего  и  вызвала сотрудников полиции. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские задержали двух местных жителей 51 и 32 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту  «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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