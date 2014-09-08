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Пьяного пассажира авиарейса Москва - Владивосток привлекли к ответственности

Пьяного пассажира авиарейса Москва - Владивосток привлекли к ответственности

Фото: МВД России

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса Москва-Владивосток, - сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на официальный сайт МВД России.

Сообщение о нарушении общественного порядка во время полета одним из пассажиров поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока от бортпроводника авиарейса Москва-Владивосток.

По прибытии самолета в аэропорт города Владивостока авиапассажира задержали сотрудники транспортной полиции.

Установлено, что 34-летний житель Московской области во время полета требовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

В объяснении авиапассажир пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока в отношении пассажира рейса Москва-Владивосток составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 20.1 КоАП РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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