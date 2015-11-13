Приморские транспортные полицейские задержали морского вора
Находкинские транспортные полицейские задержали приморца, который пытался похитить гребешок с частного рыболовного участка.
К полицейским обратился предприниматель, который сообщил, что на принадлежащем ему рыболовном участке неизвестный в водолазном костюме пытается похитить биоресурсов.
Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 21-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в попытке хищения биоресурсов с частного рыболовного участка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Житель Приморья, используя водолазное снаряжение, пытался похитить свыше 250 особей морского гребешка. Сумма ущерба, причиненная собственнику, превысила 15 тысяч рублей.
Установлено, что водолазный костюм подозреваемый приобрел заранее, в поле зрения правоохранительных органов прежде не попадал.
По данному факту следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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