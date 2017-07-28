Строители микрорайона «Шестой» в Большом Камне получили зарплату
Рабочие, строящие микрорайон «Шестой» в Большом Камне для работников завода «Звезда», получили задержанную заработную плату в полном объеме. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Техстрой» Владимир Русаков, сообщает информационное агентство «ФедералПресс».
Напомним, 30 октября врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проинспектировал работы на стройплощадке микрорайона «Шестой». Строительство шестнадцати четырехэтажных домов идет по графику, однако один из рабочих пожаловался главе региона на то, что работодатель не оплачивает работу третий месяц.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, Андрей Тарасенко поручил разобраться в ситуации, после чего следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».
Как сообщил информационному агентству директор ООО «Техстрой», которое и является одним из субподрядчиков, долги погашены в полном объеме.
«Задолженность по заработной плате за сентябрь составляла 236 800 рублей. 31 октября и 1 ноября мы выплатили 224 180 рублей. Оставшийся долг погасили на следующий день, 2 ноября. Деньги за выполненные нашей компанией в августе работы получены 1 ноября. Из этой суммы выплатим зарплаты за октябрь в полном объеме», – сообщил Владимир Русаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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