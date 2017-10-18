Более 200 гектаров леса потушено в Приморье за сутки

Пожары на площади более 200 гектаров ликвидированы за сутки в Лазовском, Партизанском, Пограничном, Шкотовском районах и Уссурийске. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ещё 20 пожаров на площади около 2,6 тысяч гектаров тушат в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске. Восемь пожаров локализовано на площади более 900 гектаров, в тушении пожаров принимает участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

Кроме этого, в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В километре от села Щербаковка Ольгинского района спасатели локализовали огонь на площади в 20 гектаров, продолжается его тушение.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима. С начала недели выявлено около 100 нарушителей, к административной ответственности уже привлечено более 80 человек и одно должностное лицо.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано 48 термических аномалий в десяти муниципалитетах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]