Житель Артема пойдет под суд за организацию наркопритона в своей квартире
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются наркозависимые граждане. При проверке сведения подтвердились. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, организовал в своей квартире наркопритон. Мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона героин.
В следственном подразделении отдела полиции в отношении организатора наркопритона возбудили уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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