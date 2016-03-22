Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:36
  0

Житель Артема пойдет под суд за организацию наркопритона в своей квартире

Житель Артема пойдет под суд за организацию наркопритона в своей квартире

Фото: УМВД по ПК

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются наркозависимые граждане. При проверке сведения подтвердились. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, организовал в своей квартире наркопритон. Мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона героин.

В следственном подразделении отдела полиции в отношении организатора наркопритона  возбудили уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря