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Ночные авторазвлечения владивостокских парней закончились полным фиаско

Ночные авторазвлечения владивостокских парней закончились полным фиаско

Nissan Juke оказался в западне из-за того, что его рулевой решил развлечься тем, что заехал на рекламный стенд автодилера. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl, развлечения молодых людей в ночь с пятницы на субботу около АЗС на Некрасовской во Владивостоке закончились для них полным разочарованием. Молодые люди проголодались и приехали в кафе, напротив которого пустовал рекламный стенд одного из автодилеров. Разгоряченные ребята решили загнать свой Nissan Juke на этот стенд, водитель дал газу, и машина, проехав дальше нужного, повисла над землей. 

Кассир АЗС, наблюдавший действо, вызвал сотрудников полиции, к приезду которых водитель и пассажиры автомобиля уже успели скрыться с места происшествия. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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