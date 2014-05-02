КНДР использует порт Владивосток для "обхода" санкций ООН - Kyodo

КНДР пытается обойти санкции Совета Безопасности ООН, которые в частности предусматривают запрет на закупки северокорейского текстиля, за счет подделки документов о торговых операциях с Россией. С таким утверждением выступило в понедельник агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

По его сведениям, Пхеньян якобы занимается фальсификацией и переделывает документацию таким образом, чтобы сделки страны с РФ выглядели как сделки между Россией и Китаем. Kyodo утверждает, что в его распоряжении имеется транспортная накладная, согласно которой в октябре этого года на теплоходе Mangyongbong-92 во Владивосток было ввезено пять тонн текстильной продукции из КНДР, предназначавшейся для российской компании, зарегистрированной в Чебоксарах. При этом ее глава в ответ на запрос агентства заявил, что не имеет никакого отношения к импорту северокорейской продукции, а название компании было использовано в мошеннических целях.

Отмечается, что поскольку санкции СБ ООН позволяют в течение 90 дней после 12 сентября выполнить контракты, заключенные до этой даты, КНДР, вероятно, пытается ввозить текстиль, не указывая реального адресата.

Кроме того, Kyodo, ссылаясь на полученные им документы и свидетельства источника, пишет, что одна северокорейская компания в сентябре нашла российского поставщика с целью импорта 10 тыс. тонн бензина ежегодно по железнодорожному маршруту из Омска в Раджин. При этом, поскольку подобные операции также подпадают под запрет СБ ООН, КНДР попросила российского поставщика указывать в документации, что бензин предназначен для китайской компании, а также проводить оплату только в наличных.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий запрет на поставки в страну авиационного топлива и закупку северокорейских угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]