Александр Галушка: Реализацию проекта «Хасан—Раджин» нужно обсуждать в трехстороннем порядке
В Сеуле 6 ноября министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретился с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.
Одним из ключевых вопросов встречи стала реализация логистического проекта «Хасан—Раджин», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Проект задумывался как межгосударственный, где Россия, Республика Корея и КНДР должны были стать равными участниками. Но на сегодня южнокорейская сторона так и не включена в проект из-за внешнеполитических противоречий с КНДР.
По мнению Александра Галушки, обсуждение дальнейшей работы в рамках проекта необходимо переводить в трехсторонний формат.
«Северокорейская сторона заверила, что они готовы включить южнокорейские компании в уставной капитал. Треть капитала — у КНДР, 67 процентов — у РЖД, из них половина предусмотрены для южнокорейских партнеров», — подчеркнул Александр Галушка.
Сон Ен Гиль согласился с тем, что все возникающие вопросы сторонам необходимо обсудить при личной встрече при участии представителей всех трех стран.
Затронули на встрече и дальнейшую перспективу расширения проекта.
«Изначально проект планировался для контейнерных перевозок и по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. Теперь же это невозможно осуществить в связи с санкциями ООН. Мы считаем, что для того чтобы сохранить рентабельность лучше вернуться к предложению организации контейнерных перевозок, но без участия Республики Корея нам не воплотить задуманное», - отметил министр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.09.2017 Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан - Раджин" - Галушка
-
24.05.2017 Не менее 2,4 млн тонн грузов планируется перевезти по участку Хасан-Раджин
-
08.03.2016 Южная Корея уведомила Россию о приостановке проекта «Раджин — Хасан»
-
05.09.2015 КНДР готова увеличивать объемы перевалки угля в порту Раджин и покупать электричество из Приморья
-
26.11.2014 Первый груз по ветке «Хасан-Раджин» отправится в Республику Корея
-
26.03.2014 Министр по развитию Дальнего Востока прибыл в КНДР
Добавить комментарий