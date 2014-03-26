Александр Галушка: Реализацию проекта «Хасан—Раджин» нужно обсуждать в трехстороннем порядке

В Сеуле 6 ноября министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретился с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

Одним из ключевых вопросов встречи стала реализация логистического проекта «Хасан—Раджин», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Проект задумывался как межгосударственный, где Россия, Республика Корея и КНДР должны были стать равными участниками. Но на сегодня южнокорейская сторона так и не включена в проект из-за внешнеполитических противоречий с КНДР.

По мнению Александра Галушки, обсуждение дальнейшей работы в рамках проекта необходимо переводить в трехсторонний формат.

«Северокорейская сторона заверила, что они готовы включить южнокорейские компании в уставной капитал. Треть капитала — у КНДР, 67 процентов — у РЖД, из них половина предусмотрены для южнокорейских партнеров», — подчеркнул Александр Галушка.

Сон Ен Гиль согласился с тем, что все возникающие вопросы сторонам необходимо обсудить при личной встрече при участии представителей всех трех стран.

Затронули на встрече и дальнейшую перспективу расширения проекта.

«Изначально проект планировался для контейнерных перевозок и по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. Теперь же это невозможно осуществить в связи с санкциями ООН. Мы считаем, что для того чтобы сохранить рентабельность лучше вернуться к предложению организации контейнерных перевозок, но без участия Республики Корея нам не воплотить задуманное», - отметил министр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]