Сводный отряд полиции Приморья отправился в командировку на Северный Кавказ

На железнодорожном вокзале Владивостока состоялись торжественные проводы сводного отряда Управления МВД России по Приморскому краю. Полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. В течение шести месяцев бойцы отряда будут нести службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в регионе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в состав отряда вошли сотрудники районных отделов внутренних дел. В их числе инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, дежурной части, кинологи. Для многих эта командировка не первая, и со спецификой несения службы в Северо-Кавказском регионе сотрудники полиции хорошо знакомы.

По традиции с напутствием к бойцам сводного отряда обратился начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев. Глава УМВД Приморья дал наказ подчиненным ответственно выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, пожелав удачи и успехов в службе.

После построения прошло прощание с коллегами, родными и друзьями.

К месту дислокации сводный отряд сопровождает заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Игорь Бородачев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]