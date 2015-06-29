Приморские пожарные спасли двух женщин из горящего дома

Пожарные спасли двоих женщин на пожаре в поселке Липовцы.

Утром в 04.35 6 ноября в пожарно-спасательную службу Октябрьского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Липовцы на улице Лермонтова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению. Оказалось, что в помещении горит потолок. На момент пожара в квартире находились две женщины, которых огнеборцы вывели на свежий воздух. В результате происшествия никто не пострадал. В 04.47 пожар был локализован, в 05.05 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]