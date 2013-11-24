2017 год назвали одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений
Период с 2013 по 2017 год станет самым жарким в истории наблюдений синоптиков, а 2017 год, по всей видимости, займёт второе место в рейтинге самых жарких лет, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН). По подсчетам её экспертов, в январе — сентябре 2017 года глобальная средняя температура удерживалась примерно на полградуса выше, чем в 1981–2010 годах. При этом в целом ряде регионов мира, в том числе в азиатской части России, была зафиксирована рекордно высокая температура.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, самым жарким годом в истории наблюдений, как следует из прогноза ВМО, пока останется 2016 год, когда на климат планеты оказало влияние такое явление, как Эль-Ниньо (под этим названием понимается значительное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана). «По всей вероятности, 2017 год станет самым тёплым годом в истории наблюдений, не подвергавшимся воздействию явления Эль-Ниньо. Среднее значение температур за пятилетний период (2013–2017 годов), по предварительным данным, на 0,4 °C выше среднего значения за период 1981–2010 годов и примерно на 1,03 °C выше показателя доиндустриального периода. По всей вероятности, он станет самым жарким в истории наблюдений», — говорится в докладе ВМО.
Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что долгосрочная тенденция к повышению температуры на планете сопровождается ростом числа опасных природных явлений. «Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействие на жизни многих миллионов людей, и неустанную засуху в Восточной Африке», — пояснил Таалас.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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