Борис Кубай: В ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
Три снегопада ожидается в ближайшее время в Приморье. Об этом рассказал в интервью Примпогода.ру начальник Примгидромета Борис Кубай.
"Сейчас в средней и верхней тропосфере над территорией Дальнего Востока наметилась явная тенденция к перестройке, - сказал Борис Кубай. - Если до сих пор высотная фронтальная зона ориентировалась в основном на Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, то в ближайшее время она может переориентироваться на Приморский край. Это означает, что все циклоны, зарождающиеся над Забайкальем и северным Китаем, могут нацелиться на наш край".
По словам главного синоптика Приморья, первый из снегопадов пройдёт уже в ближайшие сутки. С ним будут связаны смешанные осадки: на побережье дождь, в крае — с мокрым снегом. Следующий циклон может пройти через Владивосток 10 ноября. С ним возможно более серьёзное ухудшение погоды, особенно в центральной и восточной части края, где ожидаются сильные осадки с переходом в снег, метель, гололёд и штормовой ветер. Не исключено, что третий, относительно небольшой циклон может пронестись над Приморьем в начале следующей недели, принеся с собой очередную непогоду.
К таким переменам погоды необходимо серьёзно подготовиться и органам власти, и службам жизнеобеспечения, и населению края. Особенно тем, кто за рулём, - сказал Борис Кубай.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.05.2016 Борис Кубай: В ближайшее время жители Приморья будут наслаждаться хорошей погодой
-
08.02.2016 Борис Кубай: 12-13 февраля в Приморье ожидаются смешанные осадки и гололёд
-
30.11.2015 В четверг циклон принесет во Владивосток месячную норму осадков
-
26.11.2015 Борис Кубай: В начале декабря над Приморьем пройдет циклон с мокрым снегом
-
28.08.2014 Осень пришла в Приморье на две недели раньше срока
-
28.05.2014 Через три дня во Владивосток придет летняя жара
Добавить комментарий