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К числу реализуемых на территории свободного порта Владивосток проектов добавились 10 новых

К числу реализуемых на территории свободного порта Владивосток проектов добавились 10 новых

Территория свободного порта Владивосток привлекла новых инвесторов.

На минувшей неделе были подписаны соглашения с компаниями, которые решили развивать пляжные территории Приморского края, строить завод по разведению рыбы, а также гостиницы, новые дома для жителей Владивостока и торгово-складские комплексы. К примеру, компания «Восход» намерена заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе.

Создать гостиничную сеть во Владивостоке рассчитывает ООО «Крис». А компания «Терминал Авто-ВМРП» планирует на базе информационного портала создать для экспедиторов и автоперевозчиков, работающих на территории СПВ, единый центр обработки данных.

Общий объем инвестиций по соглашениям, подписанным в течение недели с 27 октября по 3 ноября, превысил 1,25 млрд рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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