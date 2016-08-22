К числу реализуемых на территории свободного порта Владивосток проектов добавились 10 новых
Территория свободного порта Владивосток привлекла новых инвесторов.
На минувшей неделе были подписаны соглашения с компаниями, которые решили развивать пляжные территории Приморского края, строить завод по разведению рыбы, а также гостиницы, новые дома для жителей Владивостока и торгово-складские комплексы. К примеру, компания «Восход» намерена заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе.
Создать гостиничную сеть во Владивостоке рассчитывает ООО «Крис». А компания «Терминал Авто-ВМРП» планирует на базе информационного портала создать для экспедиторов и автоперевозчиков, работающих на территории СПВ, единый центр обработки данных.
Общий объем инвестиций по соглашениям, подписанным в течение недели с 27 октября по 3 ноября, превысил 1,25 млрд рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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