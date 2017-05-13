«Азия за неделю»: сотрудничество России и КНР, «Один пояс — один путь» и совместное авиастроение
«Азия за неделю»: сотрудничество России и КНР, «Один пояс — один путь» и совместное авиастроение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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