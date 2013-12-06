Во Владивостоке завершился Пятый конгресс народов Приморского края. С каждым годом он становится всё более массовым и ярким. В этот раз в краевой центр приехало 300 человек, общение продолжалось три дня сразу на нескольких площадках.

Официальные мероприятия и дискуссии Пятого конгресса народов Приморья закрылись культурной программой. В краевой администрации — выставка работ победителей конкурса мастеров. Большой интерес вызывают ручные работы северных народностей края.

Лидия Зотова, координатор конкурса прикладного искусства: «Интересная работа - удэгейский охотник. Она заняла первое место в номинации "этнический сувенир", а коллекция оберегов заняла второе место в номинации "этническое украшение". Очень много участников задавали вопросы о том, как найти авторов, приобрести работы».

А на другой площадке - презентация национальностей. В крае их бесконечное множество. Всё самое лучшее от участников можно не только подробно рассмотреть, но и почитать. Корейская ассоциация издает межнациональную газету.

Гвоздь концертной программы. Этнический мотив в современной обработке. На фоне башен Кремля звучит рок от удэгейцев с берегов Бикина.

Коренных удэгейцев в крае сегодня даже тысячи не наберется, а носителей этнической речи - не более сотни. Поэтому услышать вживую язык удэге - настоящая удача. Тем более от шамана.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]