Циклон принесёт в Приморье дожди, местами со снегом

Сегодня, 7 ноября, в течение дня атмосферное давление продолжит падать, облачность увеличится до значительной, во второй половине дня к западным границам Приморья с северо-востока Китая подойдёт циклон, и в отдельных районах начнутся небольшие дожди.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в передней части циклона на край будет выноситься тёплый воздух, благодаря чему температурный фон останется довольно высоким даже при натекании облачности — +6…+14 °С.

Владивосток ночью также накрыла облачность, при слабом южном ветре температура колебалась в пределах +4…+6 °С. Днём облачная погода сохранится, вечером возможен небольшой дождь. Температура +11…+13 °С.

В течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром осадки в виде дождя, местами со снегом охватят большую часть края, в отдельных районах пройдут сильные. Минимальные температуры воздуха составят от +1 °С до +6 °С, в отдельных районах до 0…−5 °С.

Днём 8 ноября небольшие и умеренные осадки сохранятся в восточной половине края. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, усилится северо-западный ветер, похолодает. Основной температурный фон ожидается в пределах −1…+4 °С, на побережье до +4…+9 °С.

Во Владивостоке ближайшей ночью и утром сохранятся небольшие, временами умеренные осадки. Температурный фон составит +5…+7 °С. Утром усилится северо-западный ветер. Завтра днём осадки прекратятся, сохранится сильный ветер, столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]