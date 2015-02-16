За прошедшую неделю в Приморье ГАИ выявила свыше 300 нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6024 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5303 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 744 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 312 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Уссурийском городском округе, Надеждинском и Анучинском районах. В результате автоаварий получили травмы 4 человека.

Так, 31 октября в результате пьяной аварии травмы позвоночника получил 40-летний мужчина. Пострадавший сел за руль легкового автомобиля, употребив алкоголь, потерял управление транспортным средством и совершил опрокидывание в кювет. ДТП произошло на территории Анучинского района.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г. Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]